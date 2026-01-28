Ричмонд
В Ростовской области заблокировали почти тысячу сайтов с ветпрепаратами

За год по жалобе Россельхознадзора заблокировали 936 интернет-страниц, где торговали препаратами для животных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год заблокировали более 900 страниц сайтов по торговле ветпрепаратами. Об этом сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

— За 2025 год ведомство инициировало блокировку 936 интернет-страниц. На них предлагали купить ветеринарные лекарства без лицензии или продавали запрещенные препараты, — пояснили в ведомстве.

Специалисты постоянно следят за маркетплейсами и соцсетями. Они выявляют незаконные предложения о продаже.

По каждому нарушению Россельхознадзор направляет предостережения. Информацию также передают в территориальные управления для принятия мер. Чтобы заблокировать сайт, данные отправляют в Роскомнадзор.

— Использование нелегальных ветпрепаратов опасно для животных. Оно может вызвать нежелательные реакции и снизить эффективность лечения, — предупреждают в Россельхознадзоре.

