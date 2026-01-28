В Нижнем Тагиле впервые за руль рейсового автобуса сядет женщина

В Нижнем Тагиле в свой первый рейс на общественном транспорте отправится Светлана Кучерова. Недавно женщина оставила свое прежнее место работы на Уралвагонзаводе и стала сотрудницей «Тагильского трамвая». Об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Кстати, отец Светланы Кучеровой был водителем в трамвайном парке. Поэтому ее с юности привлекала романтика тагильских дорог.
— Работал, кстати, в трамвайном парке. Управлял «аварийкой». Я с ним с детства каталась, мне нравилось. Вот решила научиться водить автобус. Закончила курсы в автошколе, получила категорию. Папы, к сожалению, уже с нами нет, но он бы мной гордился. Однако родные поддерживают и знают, что добьюсь своего, — говорит Светлана Кучерова.
Наставником тагильчанки стал шофер Виктор Поздняков. Вместе им предстоит откатать 200 часов по улицам. Затем Светлана Кучерова совершит первый рейс. Наставник отмечает, что женщина чувствует себя на дороге уверенно.
Возможно, что в свою первую поездку по маршруту Светлана Кучерова отправится на новом автобусе. Новая техника поступила в город. Машины выйдут на линию уже с 1 февраля.