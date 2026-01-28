Экс-заместителя главы Ростовской области оставили под стражей еще на полгода

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова оставили под стражей еще на полгода. Такое решение вынесли на слушаниях в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону, сообщает «Город N».
Известно, что на судебное заседание экс-чиновника доставили из следственного изолятора. Остальные подозреваемые явились в суд самостоятельно.
Напомним, сегодня начался суд по делу о неоправданной растрате бюджетных средств. На скамье подсудимых, кроме Виктора Гончарова, также находятся бывший министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, экс-заместитель главы донского минсельхоза Ольга Горбанева и бизнесмен Вадим Ванеев.
Подсудимым инкриминировали «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить эту поддержку. В итоге из бюджета незаконно расходовали более 155 млн рублей.
