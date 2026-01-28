В Молдове нет тестов для выявления вируса Нипах — Минздрав

«От человека к человеку он распространяется довольно плохо, им не могут заболеть тысячи, но могут десятки. А поскольку течение болезни достаточно тяжелое может быть, в форме острого респираторного заболевания, воспаления легких и могут быть случаи воспаления мозга, энцефалита. Потому каждый такой случай очень тревожный. Вирус Нипах — опасный патоген. Для общества более важно, насколько он легко распространяется: вирус Нипах вряд ли может вызвать эпидемию, шансов мало, это не грипп, не корь и не ковид», — добавил Аграновский.