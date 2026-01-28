В Молдове нет тестов для выявления вируса Нипах — Минздрав

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Минздрав Молдовы не располагает тестами для выявления вируса Нипах, заявил глава ведомства Эмил Чебан.
«Нацагентство общественного здоровья вместе с Всемирной организацией здравоохранения следит за ситуацией. В Европе нет ни одного случая заражения. У нас нет тестов для определения этого вируса, но на сегодняшний день нет причин для паники. При этом мы готовы вмешаться в случае необходимости», — подчеркнул Чебан.
Ранее российский вирусолог рассказал про опасность нашумевшего вируса Нипах.
«Вирус Нипах не запускает пандемические сценарии, но вокруг него сейчас слишком много искаженных интерпретаций Этот вирус, чтобы он укоренился, ему нужны “животные резервуары” — это определенные виды летучих мышей, а именно плотоядные летучие мыши, они не живут севернее южного Ирана», — заявил вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Он добавил, что сами летучие мыши вирусом не болеют, но накапливают его в своем организме и разносят, преимущественно через слюну. Например, как добавил врач, это может попасть, как и любое другое загрязнение, в воду, после чего могут появится случаи заболевания среди людей.
«От человека к человеку он распространяется довольно плохо, им не могут заболеть тысячи, но могут десятки. А поскольку течение болезни достаточно тяжелое может быть, в форме острого респираторного заболевания, воспаления легких и могут быть случаи воспаления мозга, энцефалита. Потому каждый такой случай очень тревожный. Вирус Нипах — опасный патоген. Для общества более важно, насколько он легко распространяется: вирус Нипах вряд ли может вызвать эпидемию, шансов мало, это не грипп, не корь и не ковид», — добавил Аграновский.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.