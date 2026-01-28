Дятлова отметила «ювелирную работу водителей снегоуборочной техники»

«В качестве примера — стоянка вдоль дома Гагарина, 29−39. Долго не могли к ней подобраться, так как она круглосуточно занята автомобилями. В итоге в “Чистоте” решили обратиться к местным жителям. Накануне днём перед каждым парковочным карманом коллеги повесили объявления с просьбой переставить к 9 утра машины. Спасибо активным местным жителям, которые не только убрали свои машины и оповестили своих соседей, но даже сами взяли в руки лопаты, чтобы помочь», — отметила Дятлова.