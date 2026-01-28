Дятлова отметила «ювелирную работу водителей снегоуборочной техники»

Работу водителей снегоуборочной техники в Калининграде Елена Дятлова назвала «ювелирной». Об этом глава администрации Калининграда написала в своём телеграм-канале.
Сити-менеджер рассказала о процессе очистки от снега парковок, расположенных вдоль дорог. Сделать это качественно, по её словам, можно только когда на парковке отсутствуют автомобили, чего добиться порой очень сложно.
«В качестве примера — стоянка вдоль дома Гагарина, 29−39. Долго не могли к ней подобраться, так как она круглосуточно занята автомобилями. В итоге в “Чистоте” решили обратиться к местным жителям. Накануне днём перед каждым парковочным карманом коллеги повесили объявления с просьбой переставить к 9 утра машины. Спасибо активным местным жителям, которые не только убрали свои машины и оповестили своих соседей, но даже сами взяли в руки лопаты, чтобы помочь», — отметила Дятлова.
Не дошла информация только до двух автовладельцев, что осложнило и затянуло работы. В итоге на расчистку парковки ушло более полутора часов даже при условии перекрытия движения на одной из полос.
«Отдельно отмечу ювелирную работу водителей снегоуборочной техники, так управлять габаритными машинами в стеснённых условиях не каждый сумеет», — добавила глава администрации.
«Чистота» и дальше планирует продолжать опробованную практику адресного информирования жителей о грядущих работах. Водителей просят не игнорировать объявления.