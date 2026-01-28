Пробки в Москве достигли десяти баллов

По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Тверская, Земляной Вал, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Валовая, в также на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных и Большом Каменном мосту.