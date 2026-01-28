Ричмонд
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пробки в среду вечером в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Тверская, Земляной Вал, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Большая Якиманка, Валовая, в также на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных и Большом Каменном мосту.

Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на северо-западе, юго-востоке и востоке.