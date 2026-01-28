Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание «Мать-героиня»

Получившая звание «Мать-героиня» жительница Ингушетии воспитывает 10 детей.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 28 янв — РИА Новости. Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание «Мать-героиня», воспитывает 10 детей, трое из них — школьники, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтруда региона.

В среду президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание «Мать-героиня», среди них и Хадижат Дзахкиева из Ингушетии.

«Многодетная мать Дзахкиева Хадижат Хамбертовна — домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района. В семье десять детей — восемь девочек и двое мальчиков», — сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое — домохозяйки и трое — студентки, младшая дочь Раяна и сыновья Абдуллах и Абдуррохман учатся в школе.

«Все дети хорошо воспитаны, с почетом и уважением относятся к старшим», — отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что в 2016 году семья Дзахкиевых была награждена орденом «Родительская слава».