Власти Ингушетии рассказали о женщине, получившей звание «Мать-героиня»

НАЛЬЧИК, 28 янв — РИА Новости. Жительница Ингушетии Хадижат Дзахкиева, которой присвоено звание «Мать-героиня», воспитывает 10 детей, трое из них — школьники, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтруда региона.
В среду президент России Владимир Путин присвоил девяти россиянкам звание «Мать-героиня», среди них и Хадижат Дзахкиева из Ингушетии.
«Многодетная мать Дзахкиева Хадижат Хамбертовна — домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района. В семье десять детей — восемь девочек и двое мальчиков», — сказал собеседник агентства.
По его словам, одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое — домохозяйки и трое — студентки, младшая дочь Раяна и сыновья Абдуллах и Абдуррохман учатся в школе.
«Все дети хорошо воспитаны, с почетом и уважением относятся к старшим», — отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что в 2016 году семья Дзахкиевых была награждена орденом «Родительская слава».