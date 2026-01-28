Паслер призвал уральцев не откладывать обращение к врачу

Жителям Свердловской области не стоит откладывать посещение врача. Не затягивать с этим земляков призвал губернатор Денис Паслер, о чём и написал в соцсетях.
По его словам, современная медицина может многое. Но шансы резко возрастают, если сам человек ответственно относится к своему здоровью. На ранних стадиях можно выявлять новообразования. В 2025 году из почти 1,3 млн выявленных у свердловчан заболеваний около 3700 оказались онкологическими.
В то же время Паслер отметил, что уральцы всё это понимают. Об этом говорит рост числа людей, которые регулярно обследуются у врачей.