Граждан Молдовы с украинским ВНЖ могут принудительно послать в окопы: Эта идея обсуждается в соседней стране

«Если ты хочешь открывать бизнес в Украине, создавать семью, гулять по ресторанам, то ты должен доказать, что во время сложной ситуации в стране ты ее будешь отстаивать — наравне с украинцами. Тогда ты имеешь право претендовать на гражданство, на ВНЖ», — заявил Ярославский.