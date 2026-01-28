Ричмонд
Граждан Молдовы с украинским ВНЖ могут принудительно послать в окопы: Эта идея обсуждается в соседней стране

На Украине проживает порядка 100 тыс. иностранцев призывного возраста с видом на жительство.

Источник: Комсомольская правда

Гражданам Молдовы в Украине на заметку — Генштаб ВСУ обдумывает принудительную мобилизацию иностранцев, обладающих украинским видом на жительство.

Интересно, ведомство Попшоя издаст об этом официальное предупреждение и рекомендацию не посещать соседнюю страну, как сделало это в отношении России?

Сейчас самое время принять еще какие-нибудь дебильные поправки в молдавские законы, чтобы проживающих на Украине лишить молдавского гражданства.

По данным командира разведподразделения ВСУ Дениса Ярославского в Украине проживает порядка 100 тыс. иностранцев призывного возраста с видом на жительство в Украине.

Ярославский считает, что их стоит обязать воевать за Украину, подписывая контракт на полгода.

Он говорит, что эта идея «обрабатывается» в Генштабе и ее поддерживают многие народные депутаты.

«Если ты хочешь открывать бизнес в Украине, создавать семью, гулять по ресторанам, то ты должен доказать, что во время сложной ситуации в стране ты ее будешь отстаивать — наравне с украинцами. Тогда ты имеешь право претендовать на гражданство, на ВНЖ», — заявил Ярославский.

Он считает, что если ТЦК начнут «уделять внимание» к иностранцам так же, как к украинцам, и в результате половина из них уедет, то «ничего страшного».

Почему президентка Молдовы Майя Санду все время что-то запрещает: «Это архетип деспота и тирана, огромная жажда власти, страх ее потерять, нарциссизм и неуверенность в себе» — мнение психолога.

За маской милого такого человека из народа скрываются непомерные амбиции, всепоглощающая жажда власти и готовность идти к своей цели до конца, любой ценой (далее…).

А раньше приобретали недвижимость на свои накопления: Почему в Молдове 6 из 10 квартир покупают в кредит.

Ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума (далее…).

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше