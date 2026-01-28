Гражданам Молдовы в Украине на заметку — Генштаб ВСУ обдумывает принудительную мобилизацию иностранцев, обладающих украинским видом на жительство.
Интересно, ведомство Попшоя издаст об этом официальное предупреждение и рекомендацию не посещать соседнюю страну, как сделало это в отношении России?
Сейчас самое время принять еще какие-нибудь дебильные поправки в молдавские законы, чтобы проживающих на Украине лишить молдавского гражданства.
По данным командира разведподразделения ВСУ Дениса Ярославского в Украине проживает порядка 100 тыс. иностранцев призывного возраста с видом на жительство в Украине.
Ярославский считает, что их стоит обязать воевать за Украину, подписывая контракт на полгода.
Он говорит, что эта идея «обрабатывается» в Генштабе и ее поддерживают многие народные депутаты.
«Если ты хочешь открывать бизнес в Украине, создавать семью, гулять по ресторанам, то ты должен доказать, что во время сложной ситуации в стране ты ее будешь отстаивать — наравне с украинцами. Тогда ты имеешь право претендовать на гражданство, на ВНЖ», — заявил Ярославский.
Он считает, что если ТЦК начнут «уделять внимание» к иностранцам так же, как к украинцам, и в результате половина из них уедет, то «ничего страшного».
