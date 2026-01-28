Строительство школы на 1,2 тысячи мест в Уфе вышло на финишную прямую

В уфимском Затоне продолжается строительство Центра образования № 165. Школу, рассчитанную на 1225 учеников, строят по концессионному соглашению между правительством Башкирии и компанией «ПроШкола».
Учебный комплекс, который разместится на улицах Миловской, Летчиков, Гази Загитова и Дмитрия Купцова, будет состоять из пяти корпусов.
Глава Ленинского района Олег Котов лично посетил стройплощадку, чтобы оценить ход работ. По его словам, сейчас строители вышли на завершающий этап. Внутри здания монтируют и налаживают систему отопления, ведут внутреннюю отделку, прокладывают электрические сети. Параллельно идут работы по выравниванию полов, штукатурке и шпаклевке стен.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.