Глава Росатома считает, что РФ нужен проект «Квантовый прорыв»

При этом он подчеркнул необходимость строгого выполнения существующей квантовой дорожной карты в тех параметрах, в которых она заявлена, «не подводя страну ни по финансовой дисциплине, ни по достижению результатов». Однако, отметил Лихачев, нужен прорывной проект, в котором будет осмысленная приоритизация целей, где будет гораздо большая ответственность, и где «будет совершено соединение исследовательского измерения и реального, практического». «Мне кажется, настало время переосмыслить масштаб квантового измерения, вывести его на более высокий приоритетный уровень. Хотелось бы в ближайшие годы более системно, с приоритизацией подойти к решению этих задач. Условно говоря, нужен проект “Квантовый прорыв”, — заявил глава Росатома.