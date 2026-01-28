Вагон для пассажиров с инвалидностью представили в метро Петербурга

Презентация модернизированного вагона, адаптированного для маломобильных пассажиров, прошла в метро Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Для пилотного проекта специалисты электродепо «Московское» переоборудовали один из вагонов «старой» модели 81−717/714. В нем установили специальные поручни и навигационные элементы, облегчающие поездку для людей с ограниченной мобильностью, — отмечается в сообщении.
Чтобы оценить новые решения, пригласили не только технических специалистов, но и непосредственных пользователей — представителей организации инвалидов «Свет Феникса» и ветеранов-колясочников. Специальный состав с экспериментальным вагоном проехал от станции «Купчино» до «Невского проспекта».
Участники поездки тестировали расположение поручней, читаемость навигации, безопасность посадки и высадки, а также общий комфорт во время движения. Маломобильные пассажиры сразу поделились своими замечаниями и предложениями — их учтут при доработке проекта.
Пилотный проект — часть системной работы по адаптации существующих вагонов метро под нужды всех пассажиров. Если испытания признают успешными, подобные решения могут начать применять и на других вагонах городского метрополитена.