Вагон для пассажиров с инвалидностью представили в метро Петербурга

— Для пилотного проекта специалисты электродепо «Московское» переоборудовали один из вагонов «старой» модели 81−717/714. В нем установили специальные поручни и навигационные элементы, облегчающие поездку для людей с ограниченной мобильностью, — отмечается в сообщении.