Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вагон для пассажиров с инвалидностью представили в метро Петербурга

Состав с экспериментальным вагоном проехал от «Купчино» до «Невского проспекта».

Источник: Комтранса Петербурга

Презентация модернизированного вагона, адаптированного для маломобильных пассажиров, прошла в метро Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

— Для пилотного проекта специалисты электродепо «Московское» переоборудовали один из вагонов «старой» модели 81−717/714. В нем установили специальные поручни и навигационные элементы, облегчающие поездку для людей с ограниченной мобильностью, — отмечается в сообщении.

Чтобы оценить новые решения, пригласили не только технических специалистов, но и непосредственных пользователей — представителей организации инвалидов «Свет Феникса» и ветеранов-колясочников. Специальный состав с экспериментальным вагоном проехал от станции «Купчино» до «Невского проспекта».

Участники поездки тестировали расположение поручней, читаемость навигации, безопасность посадки и высадки, а также общий комфорт во время движения. Маломобильные пассажиры сразу поделились своими замечаниями и предложениями — их учтут при доработке проекта.

Пилотный проект — часть системной работы по адаптации существующих вагонов метро под нужды всех пассажиров. Если испытания признают успешными, подобные решения могут начать применять и на других вагонах городского метрополитена.