В Екатеринбурге расцвела одна из самых редких и изящных орхидей мира

В Екатеринбурге расцвела одна из наиболее редких и изящных орхидей мира — Целогина кристата. Ее иные названия «Снежная королева», «Белая фея», «Орхидея-Ангел». Дендропарк Екатеринбурга опубликовал фото роскошного цветка в своем телеграм-канале.
— Эта чудесная красавица Целогина гребенчатая является настоящей драгоценностью из непальских гор, — сказано в сообщении. — Ее бутоны напоминают хрупкие снежинки, которые сплетены в роскошное кружево.
Уточняется, что этот вид орхидеи открыт в 1824 году директором Калькуттского ботанического сада.
С 31 января жители и гости уральской столицы смогут увидеть и запечатлеть на память орхидею.