В Екатеринбурге расцвела одна из самых редких и изящных орхидей мира

В Екатеринбурге расцвела одна из наиболее редких и изящных орхидей мира — Целогина кристата. Ее иные названия «Снежная королева», «Белая фея», «Орхидея-Ангел». Дендропарк Екатеринбурга опубликовал фото роскошного цветка в своем телеграм-канале.