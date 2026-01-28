Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для общеобразовательных школ, прежде всего по гуманитарным предметам.
Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.
«Ускорение подготовки единых учебников для общеобразовательных школ. На сегодняшний день по‑прежнему не подготовлены единые государственные учебники по ряду ключевых предметов, прежде всего по гуманитарному профилю», — говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Москалькова отметила, что отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, затрудняет формирование единого образовательного пространства, снижает качество подготовки учащихся, создает сложности в проверке уровня знаний и контроле учебного процесса.
«Актуальной остается рекомендация Уполномоченного Минпросвещению России о восполнении дефицита учебных материалов, посвященных вопросам прав человека», — отмечается в документе.