Москалькова попросила Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников

«Ускорение подготовки единых учебников для общеобразовательных школ. На сегодняшний день по‑прежнему не подготовлены единые государственные учебники по ряду ключевых предметов, прежде всего по гуманитарному профилю», — говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.