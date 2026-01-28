Суд запретил ростовскому предпринимателю выпускать фальсифицированную молочку

Ростовского предпринимателя поймали на фальсификации молочных продуктов и запретили ему торговать. Об этом сообщают в региональном Россельхознадзоре.
— В январе 2026 года суд удовлетворил иск ведомства. Теперь индивидуальному предпринимателю запрещено производить пищевую молочную продукцию. Причина — неоднократный выпуск фальсифицированных товаров, — прокомментировали в ведомстве.
Нарушения фиксировались на протяжении 2024−2025 годов. Лабораторные исследования выявляли в продукции несоответствия. Эксперты находили растительные масла и жиры, которые добавлять в молочные продукты по закону нельзя. Это прямое нарушение технического регламента о безопасности молока.
— Россельхознадзор неоднократно предупреждал предпринимателя. Ему направляли информационные письма с требованием прекратить выпуск такой продукции. Однако производитель мер не принял, и ведомство обратилось в суд.
Решением суда предпринимателю запрещено производить конкретные продукты: сладко-сливочное и сливочное масло, сметану, творожную массу с изюмом. Исполнительный лист уже передан судебным приставам для принудительного исполнения.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!