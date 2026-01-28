Суд запретил ростовскому предпринимателю выпускать фальсифицированную молочку

Нарушения фиксировались на протяжении 2024−2025 годов. Лабораторные исследования выявляли в продукции несоответствия. Эксперты находили растительные масла и жиры, которые добавлять в молочные продукты по закону нельзя. Это прямое нарушение технического регламента о безопасности молока.