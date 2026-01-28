Ричмонд
Москалькова предложила дать бойца СВО дополнительное право на увольнение

РИА Новости: Москалькова предложила дать бойца СВО право на допувольнение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставлять мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с МО РФ, право на увольнение в связи наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Москалькова в среду на пленарном заседании Госдумы представила доклад о своей деятельности за 2025 год. Омбудсмен в докладе выступила с рекомендациями и предложениями к органам власти.

«Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть вопрос о предоставлении мобилизованным военнослужащим, не заключившим контракт с Минобороны России, права на увольнение в связи с наличием близких родственников, нуждающихся в постоянном постороннем уходе», — говорится в докладе федерального омбудсмена о деятельности за 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.

