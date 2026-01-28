Гололёд в городе и дворах: жалобы калининградцев на уборку растут

В городе работает сервис по отслеживанию коммунальной техники. По специальной ссылке можно увидеть, где движется какая машина. Например, по состоянию на 16 часов 28 января почти все трактора находятся на предприятии. Ранее власти объясняли это тем, что часто рабочие выходят в ночное время, когда дороги пустые и эффективность снегоочистки выше.