Создан магнит, полюса которого можно «переворачивать» при помощи вспышек лазера

Как объясняют ученые, обычные магниты и похожие на них материалы из класса ферромагнетиков обладают характерными для них магнитными свойствами благодаря тому, что спины присутствующих в них электронов, магнитные оси этих частиц, особым образом упорядочены и «повернуты» в одном направлении. Их направленность можно поменять, если нагреть магнитный материал до некоторой критической температуры или поместить его в сильное внешнее магнитное поле.