Почти 1800 дорог отремонтируют в опорных населенных пунктах Ростовской области

Почти 1800 дорог проверят и отремонтируют в опорных населенных пунктах Ростовской области. Эта информация прозвучала на совещании по созданию программы дорожной деятельности региона на 2026−2031 годы, сообщили в пресс службе губернатора.
Программа направлена на увеличение доли нормативных на 30% к 2030 году, это ключевой показатель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
После масштабной инвентаризации составили список дорожных объектов, требующих внимания. В него внесли 110 трасс регионального и межмуниципального значения, а также 1625 местных дорог. В сумме это немногим более 14% от общего числа проезжих частей в опорных населенных пунктах.
Речь идет о наиболее важных маршрутах, которые связывают города, обеспечивают подъезды к больницам, школам, детским садам и другим социально значимым объектам.
Дорожная инвентаризация, которая завершилась 30 октября 2025 года, дала четкое представление о состоянии проезжих частей. Эксперты смогли понять, насколько они соответствуют нормативам. На основе этих данных создадут новую шестилетнюю программу дорожной деятельности.
Первые шаги уже сделаны. В 2025 году в опорных населенных пунктах к нормативу привели 44 дороги общей протяженностью 51,2 км. Диагностику отобранных объектов также планируют выполнить и в 2026 году.
Губернатор одобрил результаты работы и поручил обеспечить выполнение плана в установленные сроки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.