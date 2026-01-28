Почти 1800 дорог отремонтируют в опорных населенных пунктах Ростовской области

После масштабной инвентаризации составили список дорожных объектов, требующих внимания. В него внесли 110 трасс регионального и межмуниципального значения, а также 1625 местных дорог. В сумме это немногим более 14% от общего числа проезжих частей в опорных населенных пунктах.