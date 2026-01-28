Юрий Лоза пожаловался на убогую рифмовку в песне «Матушка»

Ранее Татьяна Куртукова сообщила, что Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение. По словам артистки, на следующий день Лоза раскритиковал ее трек «Матушка» и заявил, что не знает исполнительницу. В ответ певец сравнил Куртукову с такси и добавил, что никогда не общался с ней лично.