ГП требует обратить в госдоход активы крупнейшего производителя цемента в России

По версии надзорного ведомства, контроль над стратегически важным предприятием незаконно осуществляет бизнесмен Лев Кветной, имеющий гражданство Израиля и Кипра. Утверждается, что иностранный контроль был установлен без уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
В Генпрокуратуре также указывают на незаконный вывод средств за рубеж. Активы «Новоросцемента» оцениваются более чем в 45 млрд рублей, а годовая выручка холдинга достигает 46 млрд рублей. Компания занимает доминирующее положение на рынке и обеспечивает цементом Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
