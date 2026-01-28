Ричмонд
ГП требует обратить в госдоход активы крупнейшего производителя цемента в России

Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства одного из крупнейших цементных холдингов страны — «Новоросцемента». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление замгенпрокурора Игоря Ткачева.

Источник: Life.ru

По версии надзорного ведомства, контроль над стратегически важным предприятием незаконно осуществляет бизнесмен Лев Кветной, имеющий гражданство Израиля и Кипра. Утверждается, что иностранный контроль был установлен без уведомления ФАС и согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

В Генпрокуратуре также указывают на незаконный вывод средств за рубеж. Активы «Новоросцемента» оцениваются более чем в 45 млрд рублей, а годовая выручка холдинга достигает 46 млрд рублей. Компания занимает доминирующее положение на рынке и обеспечивает цементом Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Ранее Life.ru писал, что суд обратить в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и членов её семьи.

