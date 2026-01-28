В Вашингтоне рассказали о приближающемся крахе НАТО: названа возможная причина распада альянса

В США уже неоднократно говорили, что США вкладывают огромные деньги в развитие и поддержание альянса. Если Вашингтон когда-нибудь решит выйти из НАТО, то это будет настоящим крахом для союзников. Страны Европы не смогут поддерживать финансирование, и в конечном итоге это приведет к распаду.