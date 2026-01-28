Ричмонд
В Вашингтоне рассказали о приближающемся крахе НАТО: названа возможная причина распада альянса

Рубио: НАТО без членства США существовать не сможет.

Источник: Комсомольская правда

НАТО не может существовать без США, и это понимают их союзники. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Наши партнеры понимают важность присутствия США в НАТО, без США НАТО существовать не может, и мы понимаем, что для того, чтобы НАТО была сильнее, наши союзники должны быть сильнее», — резюмировал Рубио, выступая в Сенате.

В США уже неоднократно говорили, что США вкладывают огромные деньги в развитие и поддержание альянса. Если Вашингтон когда-нибудь решит выйти из НАТО, то это будет настоящим крахом для союзников. Страны Европы не смогут поддерживать финансирование, и в конечном итоге это приведет к распаду.

Президент США Дональд Трамп просил от стран-членов НАТО увеличить расходы на военную оборону. Для многих государств это непосильные вложения. Лидер Белого дома пригрозил, что США выйдет из альянса, если финансирование не увеличится до 5% от ВВП каждой страны-члена НАТО.

