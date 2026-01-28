Ричмонд
Сноубордист Уайлд обвинил FIS в трусости при допуске россиян на турниры

Сноубордист Вик Уайлд заявил, что FIS максимально усложняет процесс возвращения российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования.

Источник: Аргументы и факты

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд обвинил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) в трусости при допуске россиян на международные соревнования.

«В вопросе возвращения россиян FIS ведет себя максимально трусливо. Их политика — отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами, но FIS не хочет этого допускать», — заявил Вик Уайлд в беседе с Sport24.

При этом, по его мнению, FIS максимально усложняет процесс возвращения российских лыжников и сноубордистов на соревнования.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд обязал FIS допустить россиян к международным турнирам.