Адвокат рассказал, почему Алла Пугачева рискует потерять имущество в России

Юрист Кудряшов: Пугачевой может грозить арест имущества из-за незаконного пирса.

Источник: Комсомольская правда

Алле Пугачевой предстоит избавиться от незаконно построенного пирса рядом с ее домом в Солнечногорске. Певица должна устранить нарушение в течение месяца, иначе последствия могут быть очень неприятными, предупредил адвокат Александр Кудряшов. Об этом пишет mk.ru.

«За невыполнение предписания Росприроднадзора в установленный месяц Алле Пугачевой грозит принудительный снос пирса через суд и административные штрафы. Если экспертиза докажет ущерб экологии (например, загрязнение или гибель рыбы), сумма может достигать миллионов рублей», — объяснил адвокат.

Для легализации пирса Пугачевой юрист отметил, что потребуется пройти сложный процесс получения прав на водный объект, разрешений и согласования проектной документации. Однако, по его словам, шанс на успех минимален, так как пирс нарушает требования и мешает проведению торгов по акватории.

Он также добавил, что даже если Пугачева находится за границей, это не освободит ее от ответственности. Судебные приставы могут арестовать ее имущество в России, включая недвижимость и автомобили, для погашения долга.

Напомним, Росприроднадзор выдал предписание после проверки Истринского водохранилища, выявив, что пирс не зарегистрирован.