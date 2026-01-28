Ветеран Великой Отечественной войны Александра Морозова скончалась в Москве

Александра Алексеевна родилась в Рязанской области в крестьянской семье. В 1942 году, не достигнув восемнадцати лет, она добровольно вступила в армию после окончания медицинского техникума. Она мечтала попасть на фронт, но ее направили в войска ПВО, где с 1942 по 1943 год Морозова служила рядовым, выполняя обязанности телефонистки и разведчицы. Во время службы женщина встретила будущего мужа, участника войны, о котором всегда вспоминала с теплотой. За свои заслуги в годы войны и труд в мирное время Морозова была награждена медалью «За победу над Германией» и другими наградами.