Ветеран Великой Отечественной войны Александра Морозова скончалась в Москве

В январе скончалась ветеран Великой Отечественной войны Александра Алексеевна Морозова. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Александра Алексеевна родилась в Рязанской области в крестьянской семье. В 1942 году, не достигнув восемнадцати лет, она добровольно вступила в армию после окончания медицинского техникума. Она мечтала попасть на фронт, но ее направили в войска ПВО, где с 1942 по 1943 год Морозова служила рядовым, выполняя обязанности телефонистки и разведчицы. Во время службы женщина встретила будущего мужа, участника войны, о котором всегда вспоминала с теплотой. За свои заслуги в годы войны и труд в мирное время Морозова была награждена медалью «За победу над Германией» и другими наградами.
После замужества и рождения троих детей женщина активно участвовала в жизни общества. Она делилась воспоминаниями о войне на встречах ветеранов, рассказывая о горе, силе духа и важности сохранения памяти о прошлом. Сотрудникам Западного МСУТ она рассказывала о своей молодости, первых днях войны и надеждах на мирное будущее.
— Ее жизненный путь — пример мужества, чести и преданности своей Родине. Сотрудники ведомства сохранят светлую память о ветеране для будущих поколений, — говорится в материале.