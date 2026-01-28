Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева

Однако Россия неоднократно выступала против против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.