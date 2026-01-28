Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто. С таким заявлением в среду, 28 января, выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в рамках выступления перед комитетом Сената по международным отношениям.
— Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, — отметил он.
По его словам, эти гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, преимущественно французских, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов, без которой эти меры «бесполезны», передает РИА Новости.
Однако Россия неоднократно выступала против против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.
При этом уже появились сообщения о том, что британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года.