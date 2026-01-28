Рубио: США надеются на скорое восстановление работы дипломатов в Венесуэле

США планируют восстановить дипломатическое присутствие в Венесуэле, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Сенате. Экс-посол США в Никарагуа Лаура Догу будет курировать работу группы в Венесуэле из Боготы и Каракаса. Здание будущей дипмиссии оценивается.
«И мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США на месте, что позволит нам получать информацию в режиме реального времени и взаимодействовать, кстати, не только с официальными лицами режима, с временными властями, но и с представителями гражданского общества и оппозиции», — заявил Рубио.
Напомним, что 3 января МИД Венесуэлы обвинил США в атаке на объекты в Каракасе, назвав это агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. 5 января похищенные Николас Мадуро с женой предстали перед судом США по обвинению в наркоторговле. Они вину не признали. Функции главы государства исполняет Делси Родригес.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил о временном управлении Венесуэлой США и компенсации для нефтяных компаний.