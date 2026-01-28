Известный режиссёр-документалист Массарыгин умер в 74 года

Будущий режиссёр родился 10 октября 1951 года. Высшее образование он начал получать на филологическом факультете Сумского государственного педагогического института, а затем переехал в Москву для учёбы во ВГИКе, который окончил по двум специальностям — операторской и сценарной. С киностудией имени Горького, где он в 1985 году получил должность оператора-постановщика, была связана значительная часть его профессиональной деятельности.