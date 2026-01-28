Известный режиссёр-документалист Массарыгин умер в 74 года

«27 января на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина», — говорится в заявлении.
Прощание с кинематографистом пройдёт в столице в последний день января. В полдень в храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в Крылатском, состоится отпевание.
Будущий режиссёр родился 10 октября 1951 года. Высшее образование он начал получать на филологическом факультете Сумского государственного педагогического института, а затем переехал в Москву для учёбы во ВГИКе, который окончил по двум специальностям — операторской и сценарной. С киностудией имени Горького, где он в 1985 году получил должность оператора-постановщика, была связана значительная часть его профессиональной деятельности.
Мастер документального и игрового кино оставил после себя обширную фильмографию. Среди наиболее узнаваемых названий — «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Татьянин день», а также спортивная драма «Самбо-70».
Ранее стало известно, что ушёл из жизни продюсер и соведущий шоу «Вечерний Ургант» Александр Олейников. Ему было 60 лет. По данным СМИ, он умер по дороге в больницу из бара, где ему стало плохо. Сегодня близкие проводили его в последний путь. Прощание с телеведущим состоялось на Троекуровском кладбище.
