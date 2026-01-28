Эксперт Лоикова: люди с высшим образованием подрабатывают курьерами

Крупные маркетплейсы и службы доставки предпочитают нанимать курьеров через аутсорсинг, что создает возможности для подработки. Об этом в интервью НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее словам, такой подход позволяет компаниям не содержать штатных сотрудников, которые могут быть недозагружены работой. Многие курьеры имеют высшее образование и основную работу в офисе, а доставкой занимаются как дополнительным заработком.
«Частичная занятость — это подработка. Курьерами работают люди с двумя и даже с тремя высшими образованиями, которые заняты в офисе, но так подрабатывают. Их очень много», — сказала Лоикова.
Эксперт отметила, что спрос на услуги курьеров резко возрастает в праздничные периоды, особенно перед Новым годом и во время гендерных праздников. В остальное время нагрузка снижается.
Ранее сообщалось, что в РФ подготовили законопроект о регулировании деятельности курьеров.