Посольство РФ сделало заявление о пропавших в Египте россиянах

Посольство России в Египте прокомментировало ТАСС информацию о двух якобы пропавших российских туристах в этой стране.
Дипломатическое представительство заявило, что не получало информации об этом.
Ранее «КП-Екатеринбург» писал, что жители Екатеринбурга Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали отвечать на звонки и сообщения родных 26 января во время отдыха в Египте. Молодые люди прилетели по туристической путевке в Шарм-эль-Шейх, после чего самостоятельно отправились автобусом в Каир.
По словам отца одного из туристов, сыновья должны были вернуться в Россию рейсом в ночь с 27 на 28 января, однако этого не произошло.
Родственники говорили, что якобы обратились в российское посольство и пытаются установить контакт с близкими второго туриста.
Ранее KP.RU писал о российских туристах, которым пришлось побывать в египетском суде. На семью напали британцы, отдыхавшие с ними в отеле. Однако в день конфликта они быстро собрали вещи и улетели на родину. Поэтому на судебное разбирательство пришли только россияне.
Египтяне пообещали продолжить разбирательство уже в рамках Международного уголовного суда.