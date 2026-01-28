Лишь хвостом по волне плеснула

Ученые не один век доказывают, что таких существ, как русалки, в природе не существует, но все равно есть люди, которые в них верят. Вот и я поверила, познакомившись с некоторыми из них.
Аня Райт воду любила с детства: плавать начала с трех лет и тогда же, бултыхаясь в море в надувном круге, попала во внезапно начавшийся шторм. Взрослые перепугались, а она — ни капли. Может, тогда и поняла, что вода — ее стихия. А лет с семи Аня почувствовала, что она — русалка, пусть это и не для всех окружающих очевидно. В десять Аню отдали заниматься плаванием. Больше всего ей нравилось плавать под водой — она будто становилась частью водной стихии. Чтобы стать настоящей русалочкой, ей не хватало малости — хвоста. Родные качали головами: перерастет девочка дурь. Но нет! Аня выросла, превратилась из симпатяжки в красавицу, оказалась ранимой, довольно закрытой, но достаточно упрямой для того, чтобы отстаивать свое право быть тем, кем она хочет — хотя бы в свободное время. В итоге родные сдались, и она стала счастливой обладательницей… хвоста из неопрена.
— У каждого свой способ отдыхать от реальности, — рассказывает Аня. — Кто-то уходит во вселенную «Властелина колец» или играет в героев Джоан Роулинг. А для меня плавание с хвостом — медитация и отдых. Это похоже на… космос. Те же невесомость и полет в ней. Не зря же космонавтов тренируют под водой…
Рассматривая видео, где плывет «земная русалка» Анечка, вспоминаю «Русалочку» Андерсена, и сердце замирает: в подводном «полете» столько красоты и незащищенности…
… Силой неведомого притяжения они находят друг друга, начинают объединяться; для своего «отрыва» арендуют бассейны и иногда даже аквапарки и, махнув хвостом, уходят под воду.
— У нас недавно на «русальник» пришла целая семья — мама и папа с маленькой дочкой. Папа — русал, тоже с хвостом! — Аня смеется, произнеся слово «русал». — А однажды я плавала в море, и вдруг к воде пришли лошади. Одна из них остановилась и очень долго меня рассматривала, так было забавно. Но на самом деле это у вас такая трогательная реакция на наше хобби, в основном люди просто не понимают…
Не понимают — может быть, но посетители Москвариума на ВДНХ и океанариума в «Крокус Сити» русалок ценят. Особенно восхищаются ими дети. И обычно никто не задумывается, что работа русалки — тяжкий труд.
Ирина Демидова — русалка профессиональная. Она учит подводным танцам, не раз участвовала и судила различные русалочьи соревнования и основала школу мермейдинга (так официально называются занятия «русальством») на Пхукете.
— Я стала русалкой почти десять лет назад. Занималась синхронным плаванием и однажды получила предложение поработать в аквариуме. В те годы еще не было отдельной сферы мермейдинга, так что часто звали спортсменок. Шоу русалок привлекают зрителей и создают сказку для детей. А параллельно с этим в мире стало появляться все больше девушек и юношей, которым с детства нравились русалки. Они придумывали, как сделать реалистичный хвостик, костюмы, находили близких по духу. И эта сфера стала развиваться.
Сейчас, рассказывает Ирина, активно множатся курсы обучения мермейдингу и подводным танцам.
— Это только кажется, что плавать в хвосте просто! На самом деле это довольно серьезная физическая нагрузка, — поясняет Ирина. — Нужно также иметь навыки по технике плавания и безопасности. А в итоге сочетается все — умения, грация, творчество… «Применение» русалочек расширяется: они выступают в океанариумах с рыбами и безрыбных аквариумах, украшают детские праздники, снимаются в фильмах и рекламе и участвуют в экопроектах. Надев хвост, они не обрастают чешуей, но становятся частью другого мира и всеми плавниками «голосуют» за чистоту рек и морей.
В аквариумах русалки всегда улыбаются зрителям, хотя порой им непросто. За границей, в том же Китае, условия контракта достаточно суровы. Недавно там произошел неприятный случай: крупная рыба напала на нашу русалочку, и дело чуть не кончилось трагедией.
— По моим наблюдениям, «хвостатых» становится все больше и интерес к этой сфере растет. Netflix в 2023 году снял MerPeople («Подводное королевство») — сериал про настоящих русалок, а Цирк дю Солей запустил шоу Ludo в Мексике, где часть действия происходит в аквариуме, — рассказывает Ирина Демидова. — А сколько всего интересного можно еще реализовать в будущем!
— Не теряют популярности и старые сериалы: это «H2O: Просто добавь воды» и «Русалки Мако», — добавляет Аня Райт. — Любовь к русалкам началась с них.
… Профессиональная русалка Юля Харченко начинала свой путь с подводных фотосессий, потом работала в «Крокус Сити» и выступала… в Когалыме.
— Особенности есть везде. Мне, например, немного некомфортно выступать в пресной воде: я же без маски и с открытыми глазами, потом они иногда болят. И нужны определенные навыки. Русалка ведь и синхронистка, и подводная модель, обязанная «держать лицо». И дыхание приходится задерживать надолго. Шоу длится обычно минут 15, и все это время ты должна максимально долго находиться перед зрителями. Отдыха в это время почти нет, на поверхности ты почти не появляешься, мало дышишь. Тяжело работать, если вода холодная, у русалочек всякие тонзиллиты и бронхиты — почти профессиональные болезни…
В Китае, рассказывает Юля, русалки выступают с зажимами на носу и в очках. Это безопаснее и проще, но часто устроители шоу хотят, чтобы все было красиво и волшебно, какие тогда очки? А еще Юля поняла, что под водой нельзя ничего касаться руками — ни растений, ни рыб, ни песка.
— Я как-то выступала в одном океанариуме перед кормлением рыбок и акул, и они мной очень живо заинтересовались, — смеется Юля. — Хорошо, рядом был дайвер, меня сопровождающий, он акулу отвел… Но никаких претензий с моей стороны: я понимаю, что любое выступление в непустом аквариуме — это риск.
На фотографиях Юля под водой так естественна, будто и правда это ее дом. И свою работу она любит:
— Мне нравится ощущение, когда я в хвосте, в воде… Когда ты плывешь — будто летишь. И многие, узнав, кем я работаю, восхищаются — и мне это так приятно! О выгорании эта красавица русалка и не слышала. И когда есть свободное время, занимается по сути той же работой — делает хвосты. Если же возможности поплавать с хвостом нет, русалочки грустят. Потому что там, под водой, суета земного мира и проблемы растворяются и остаются далеко-далеко…
КСТАТИ.
Самые простенькие детские русалочьи хвосты стоят около 3-ех тысяч рублей, качественные из материи и неопрена — 30 тысяч, а стоимость лучших силиконовых хвостов превышает 100 тысяч рублей. Весят они прилично, поскольку одна моноласта «тянет» на 2 килограмма.
*В заголовке использована строка из произведения Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833).