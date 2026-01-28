Лишь хвостом по волне плеснула

Аня Райт воду любила с детства: плавать начала с трех лет и тогда же, бултыхаясь в море в надувном круге, попала во внезапно начавшийся шторм. Взрослые перепугались, а она — ни капли. Может, тогда и поняла, что вода — ее стихия. А лет с семи Аня почувствовала, что она — русалка, пусть это и не для всех окружающих очевидно. В десять Аню отдали заниматься плаванием. Больше всего ей нравилось плавать под водой — она будто становилась частью водной стихии. Чтобы стать настоящей русалочкой, ей не хватало малости — хвоста. Родные качали головами: перерастет девочка дурь. Но нет! Аня выросла, превратилась из симпатяжки в красавицу, оказалась ранимой, довольно закрытой, но достаточно упрямой для того, чтобы отстаивать свое право быть тем, кем она хочет — хотя бы в свободное время. В итоге родные сдались, и она стала счастливой обладательницей… хвоста из неопрена.