Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский начал говорить с европейскими партнерами на языке ультиматумов и потребовал принять Киев в ЕС в 2027 году. Не все страны-члены альянса поддерживают эту инициативу. Например, Венгрия считает, что членство Украины в Евросоюзе будет настоящей катастрофой для Европы. Кстати, из-за этого в Киеве ополчились на Будапешт.