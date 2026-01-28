Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал одну из главных гарантий безопасности для Украины. Дипломат считает, что это вступление Украины в ЕС. Об этом он рассказал, выступая в Бундестаге.
«Одна из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны дать Украине в это время, — реалистичная перспектива вступления в Европейский союз… Прочная архитектура мира в Европе предполагает, что Украина имеет справедливый шанс вступить в Европейский союз», — резюмировал немецкий дипломат.
Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский начал говорить с европейскими партнерами на языке ультиматумов и потребовал принять Киев в ЕС в 2027 году. Не все страны-члены альянса поддерживают эту инициативу. Например, Венгрия считает, что членство Украины в Евросоюзе будет настоящей катастрофой для Европы. Кстати, из-за этого в Киеве ополчились на Будапешт.