Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии обозначили одну из главных гарантий безопасности для Украины

Вадефуль считает вступление Украины в ЕС гарантией безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал одну из главных гарантий безопасности для Украины. Дипломат считает, что это вступление Украины в ЕС. Об этом он рассказал, выступая в Бундестаге.

«Одна из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны дать Украине в это время, — реалистичная перспектива вступления в Европейский союз… Прочная архитектура мира в Европе предполагает, что Украина имеет справедливый шанс вступить в Европейский союз», — резюмировал немецкий дипломат.

Напомним, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский начал говорить с европейскими партнерами на языке ультиматумов и потребовал принять Киев в ЕС в 2027 году. Не все страны-члены альянса поддерживают эту инициативу. Например, Венгрия считает, что членство Украины в Евросоюзе будет настоящей катастрофой для Европы. Кстати, из-за этого в Киеве ополчились на Будапешт.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше