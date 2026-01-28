Морские границы порта южной столицы планируют пересмотреть

Напомним, что в 2008 году произошли существенные изменения в статусе водных путей. Азово‑Донской морской канал и водный путь от устья Дона до подхода к Аксаю (протяжённость — 3 121 км по реке Дон) исключили из перечня внутренних водных путей России, а портам Азова и Ростова‑на‑Дону был присвоен морской статус.