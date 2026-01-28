Морские границы порта южной столицы планируют пересмотреть. Об этом сообщает пресс-служба донского минтранса.
На совещании в региональном министерстве транспорта рассмотрели вопрос о целесообразности сохранения текущих морских границ и действующего статуса ростовского порта.
Присвоение портам морского статуса привело к ряду негативных последствий:
—резко возросли нормативные требования к строительству и содержанию инфраструктуры;
—существенно увеличились финансовые затраты на обслуживание объектов;
—ухудшилось состояние акватории портов.
В ходе встречи представители министерства обсудили сложившуюся ситуацию со стивидорными компаниями порта.
Напомним, что в 2008 году произошли существенные изменения в статусе водных путей. Азово‑Донской морской канал и водный путь от устья Дона до подхода к Аксаю (протяжённость — 3 121 км по реке Дон) исключили из перечня внутренних водных путей России, а портам Азова и Ростова‑на‑Дону был присвоен морской статус.