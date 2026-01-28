Эксперт Кузнецова раскрыла, почему нельзя размораживать мясо в горячей воде

Эксперт назвала три безопасных способа разморозки. Наиболее надежным является медленное оттаивание в холодильнике при температуре +4°C. Более быстрый, но требующий контроля метод — разморозка в холодной воде с регулярной ее заменой каждые 30 минут. Для небольших кусков можно использовать специальный режим микроволновой печи, однако при этом есть риск частичного приготовления краев продукта.