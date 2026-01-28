Эксперт Кузнецова раскрыла, почему нельзя размораживать мясо в горячей воде

Размораживание мяса в горячей воде может привести к размножению опасных бактерий и ухудшению качества продукта. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с «Газетой.Ru».
При таком способе внешние слои мяса прогреваются, создавая идеальные условия для патогенов, в то время как внутренняя часть остается замороженной. Это приводит к образованию «зоны риска», где активно размножаются сальмонелла и кишечная палочка. Кроме того, резкий перепад температур повреждает структуру белка, делая мясо жестким после приготовления.
Эксперт назвала три безопасных способа разморозки. Наиболее надежным является медленное оттаивание в холодильнике при температуре +4°C. Более быстрый, но требующий контроля метод — разморозка в холодной воде с регулярной ее заменой каждые 30 минут. Для небольших кусков можно использовать специальный режим микроволновой печи, однако при этом есть риск частичного приготовления краев продукта.
Ранее китайские ученые выяснили, что большинство долгожителей регулярно едят мясо.