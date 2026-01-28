Умершую вслед за мамой экс-помощницу Гладкова похоронили рядом с бабушкой

Умершую спустя несколько часов после матери бывшую помощницу двух российских губернаторов Веру Мангушеву похоронили рядом с бабушкой в Астрахани, сообщила aif.ru соседка ее матери Екатерина.
Напомним, накануне трагедии 38-летняя Вера приехала к матери в Астрахань. Последняя долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В воскресенье, 25 января, Елизавета Мангушева умерла.
Вера, по словам знакомых, стойко приняла эту новость и планировала на следующий день заняться похоронами. Вечером она приехала к подруге, у которой остановилась на время пребывания в Астрахани, легла спать и больше не проснулась.
Утром подруга нашла Мангушеву мертвой. Предварительно, у нее не выдержало сердце. Елизавету и Веру Мангушевых похоронили 28 января.
«Их похоронили вместе. На автобусе привезли на кладбище. Они похоронены на Трусовском кладбище. Теперь втроем лежат, вместе с бабушкой», — рассказала Екатерина, которая ухаживала за мамой Веры во время болезни.
Переживаниями из-за смерти бабушки Вера Мангушева делилась на своей странице в социальных сетях еще в сентябре 2023 года.
«9 дней без тебя, земля опустела. А я без тебя повзрослела. И поумнела. И погрустнела. Люблю тебя бесконечно, моя бабушка», — написала она.
Теперь все трое покоятся вместе. Коллеги, друзья и знакомые Веры Мангушевой до сих пор не верят в то, что ее больше нет.
Известно, что Вера была также помощником губернатора Астраханской области. Последние два года она жила в Москве.
