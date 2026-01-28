Умер Андрей Бур, актер сериала «Полицейский с Рублевки»

Бур скончался 16 января, но причина смерти не названа. Информация появилась в СМИ сегодня. Артист сыграл множество ролей в популярных сериалах, включая «Мент в законе-9», «СашаТаня», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублевки-3», «Реальные пацаны», а также в комедии «Елки последние».