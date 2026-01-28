Ричмонд
Умер Андрей Бур, актер сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер Андрей Бур умер в возрасте 46 лет.

Источник: Комсомольская правда

Актер Андрей Бур (Бурычев) умер в 46 лет, сообщил его брат Олег в соцсетях. Артист наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки».

«Ушел из жизни мой брат Андрей Бурычев», — написал брат артиста.

Бур скончался 16 января, но причина смерти не названа. Информация появилась в СМИ сегодня. Артист сыграл множество ролей в популярных сериалах, включая «Мент в законе-9», «СашаТаня», «Доктор Рихтер», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублевки-3», «Реальные пацаны», а также в комедии «Елки последние».

Ранее KP.RU сообщил, что стала известна причина смерти актера Дмитрия Марфина. Российский артист, известный по ролям в сериалах «След» и «Девушки с Макаровым» скончался из-за оторвавшегося тромба. Эту информацию подтвердила супруга почившего и его коллеги. Напомним, о смерти Марфина стало известно 19 января 2026 года.