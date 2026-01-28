Ричмонд
Отходы на 600 кв. метрах загорелись на полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском

Пять спецмашин задействуют при ликвидации горения на полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

На полигоне ТБО в Каменске-Шахтинском зафиксировали возгорание на площади примерно в 600 кв. метров. Об этом вечером 28 января в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— По предварительным данным, тление произошло из-за перепада температур (самовозгорание). Открытого горения нет, наблюдается незначительное задымление. Риски распространения очагов на данный момент отсутствуют, — написала Антонина Пшеничная.

Завтра, 29 января, регоператор — компания ООО «ЭкоЦентр» — начнет ликвидацию возгорания. Должны задействовать пять единиц техники: экскаватор, бульдозер и три самосвала. Очаги горения собираются послойно пересыпать грунтом. При необходимости количество техники увеличат. Ориентировочный срок завершения работ — 31 января 2026 года.

