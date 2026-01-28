Проберет до костей: МЧС предупредило москвичей об аномальном падении температуры

В ведомстве подчеркнули, что грядущее похолодание будет существенно отличаться от привычных зимних значений. «В период с 30 января по 03 февраля на территории г. Москвы ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7−12°C», — говорится в официальном сообщении спасателей. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий попыток согреться кустарными методами. «Не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы», — предостерегли в министерстве.