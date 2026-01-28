Проберет до костей: МЧС предупредило москвичей об аномальном падении температуры

Главное управление МЧС России по городу Москве распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в период с 30 января по 3 февраля 2026 года в столичном регионе установится аномально холодная погода, которая станет серьезным испытанием для городской инфраструктуры и жителей мегаполиса.
В ведомстве подчеркнули, что грядущее похолодание будет существенно отличаться от привычных зимних значений. «В период с 30 января по 03 февраля на территории г. Москвы ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7−12°C», — говорится в официальном сообщении спасателей. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют горожанам соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий попыток согреться кустарными методами. «Не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы», — предостерегли в министерстве.
Кроме того, спасатели дали рекомендации по поведению на улице, чтобы минимизировать риск обморожений. В МЧС советуют «надевать одежду и обувь по погоде», а также соблюдать двигательную активность. «На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь», — отметили в пресс-службе ведомства.
Столичные власти уже подтвердили готовность городских служб к работе в экстремальных условиях. По уточненным данным, в ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметки минус 25 градусов. Текущая волна холода станет самой мощной с начала 2026 года, превосходя по суровости предыдущие морозные дни.