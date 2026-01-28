Ричмонд
Американский актер Сигал продает свой особняк с кинотеатром на Рублевке

Американский актер Стивен Сигал продает двухэтажный особняк в поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. В NF Group сообщили, что решение связано с переездом владельца.

Источник: Аргументы и факты

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу двухэтажный особняк в клубном поселке «Конус» на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщила компания NF Group, являющаяся эксклюзивным консультантом по данному объекту.

Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева в комментарии «Ъ FM» отметила, что Сигал не проживает в резиденции, а решение о ее продаже связано с переездом владельца в другой загородный дом.

Она уточнила, что объект был приобретен в готовом виде и впоследствии адаптирован под собственника.

Среди особенностей недвижимости она назвала продуманную планировку, наличие кинотеатра, винной комнаты и кабинета. К преимуществам Алексеева отнесла локацию, приватность и близость инфраструктуры Жуковки и Усово, а к условным недостаткам — нишевый характер предложения и сдержанную архитектуру в стиле американской классики.

Ранее риелтор Алина Правоторина заявила, что ждать покупателей Сигал будет «вечность».