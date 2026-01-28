Ричмонд
Путин наградил жительницу Башкирии званием «Мать-героиня»

Жительнице Башкирии Фаназии Такаловой присвоено почетное звание «Мать-героиня».

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии Фаназия Такалова получила одну из высших государственных наград для матерей. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ей присвоено звание «Мать-героиня».

Фаназия Исмагзамовна Такалова отмечена этой наградой за значительный вклад в укрепление семьи и достойное воспитание детей.

Напомним, что почетное звание «Мать-героиня» присваивают женщинам, которые родили или взяли на воспитание десять и больше детей.

