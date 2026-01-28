Косметолог Ильчук перечислила методы избавления от растяжек после родов

После родов многие женщины замечают изменения на коже — растяжки, пигментация и усталость. Косметолог Елена Ильчук объяснила, что восстанавливать кожу нужно постепенно, не пытаясь решить все проблемы сразу. Об этом пишет РИАМО.
Как объяснила специалист, растяжки, или стрии, часто становятся более заметными после беременности из-за растяжения кожи. Ильчук подчеркнула, что кремы могут лишь немного облегчить дискомфорт, но они не способны значительно уменьшить выраженность растяжек. Лучшим решением в таком случае является лазерная коррекция.
Что касается пигментации, то она может усилиться после родов, особенно летом. Чтобы справиться с этой проблемой, важно регулярно использовать солнцезащитные средства. Также эффективным методом является фототерапия, которая выравнивает тон кожи.
Усталость, которая часто проявляется на лице после родов, может быть связана с обезвоживанием и недосыпом. Важно правильно увлажнять кожу.
Ранее KP.RU рассказывал, как можно вернуть живот в форму после родов в домашних условиях. Очень немногие женщины могут похвастаться плоским животом всего через несколько месяцев после родов.