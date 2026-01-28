Косметолог Ильчук перечислила методы избавления от растяжек после родов

Как объяснила специалист, растяжки, или стрии, часто становятся более заметными после беременности из-за растяжения кожи. Ильчук подчеркнула, что кремы могут лишь немного облегчить дискомфорт, но они не способны значительно уменьшить выраженность растяжек. Лучшим решением в таком случае является лазерная коррекция.