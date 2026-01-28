Выявлен белок, защищающий делящиеся клетки от появления «лишних» копий ДНК

«Существует множество препаратов, замедляющих деление опухолевых клеток, однако ни один из них не способен полностью убить их. Мы надеемся, что наше открытие приведет к созданию подхода, который позволит более эффективно уничтожать опухоль, стимулируя выработку белка PAF15 в них и тем самым вызывая сбои в процессе репликации ДНК», — заявил доцент Университета Южной Дании Кумар Сомьяджит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.