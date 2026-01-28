Разработана искусственная «кожа» из чайного гриба для заживления ран

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали заменитель кожи из чайного гриба (комбучи), который используется для восстановления кожного покрова после ожогов и повреждений. Как сообщила ТАСС руководитель группы разработчиков, доцент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светлана Чачина, разработанное покрытие в несколько раз дешевле импортных аналогов.
«Из комбучи мы разработали биополимер, искусственную кожу, то есть целлюлозу из бактерий грибов, которая обладает антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Когда большие ожоги или повреждения кожи, ее можно покрывать этим полимером, чтобы быстрее шла регенерация», — рассказала Чачина.
По ее словам, по расчетам, себестоимость покрытия будет составлять всего 82 рубля за 100 г, что как минимум в несколько раз дешевле импортных аналогов. При этом материал обладает рядом дополнительных преимуществ, включая антимикробные свойства и возможность локального производства. В настоящий момент разработчики занимаются подготовкой патента на созданное покрытие.
Как уточнила ТАСС разработчик Елизавета Денисова, созданный материал планируется печатать на 3D-принтерах. «Вообще для таких целей существуют специальные медицинские 3D-принтеры, но они стоят несколько миллионов рублей. Поэтому наша группа приобрела несколько более дешевых принтеров и сейчас работает над их модернизацией для этих целей», — рассказала Денисова.
Чачина добавила, что созданный материал обладает антибактерильными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами за счет высокого содержания антиоксидантов, полифенолов и этанола. «В ходе исследования отмечена высокая антибактериальная активность комбучи. Зона подавления большинства бактерий от 1 до 1,5 см, в то время как синтетические антибиотики характеризовались низкой антибактериальной активностью (зона подавления 0,3−0,6 см)», — пояснила она.