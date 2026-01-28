Ричмонд
Газпром: Европа может проиграть внутреннему рынку США в конкуренции за СПГ

Поставки СПГ на терминалы США сильно сократились на фоне арктического циклона и сильного похолодания в стране.

Источник: Комсомольская правда

Европа может проиграть в конкуренции за сжиженный природный газ внутреннему рынку США. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании «Газпром».

«Европейский рынок близок к тому, чтобы проиграть конкуренцию за СПГ внутреннему рынку США, как это уже произошло с рядом азиатских рынков», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что поставки природного газа на терминалы сжижения в США сильно сократились из-за обрушившегося на страну арктического циклона. Из-за сильного похолодания газ был переведен на внутренний американский рынок.

Это также сказалось на ценах, которые в США выросли более чем в два раза — от 245 долларов за 1 тысячу кубометров. Этот показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Европе может грозить энергокризис из-за зависимости от газа из США. Риски такой ситуации резко выросли на фоне критически низких запасов газа в европейских странах и ухудшения отношений с США.

