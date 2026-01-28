«Уже есть общее соглашение»: в США рассказали о гарантиях безопасности для Украины

Нужно отметить, что в Кремле еще не прокомментировали общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Но до этого Россия занимала четкую позицию по наличию иностранного военного контингента на Украине. Она строго отрицательная, в Кремле не потерпят солдат ЕС и США в Киеве и другом украинском городе.