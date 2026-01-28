В США рассказали о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио рассказал, что соглашение в общем формате уже достигнуто.
«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», — резюмировал американский политик, выступая перед Сенатом.
Рубио отметил, что гарантии включают развертывание «небольшого контингента» европейских войск, особенно французских. Также в документе отражаются помощь США. Рубио подчеркнул, что без последнего развертывание французских войск на Украине бесполезно. Но тут же политик оговорился, что военных США на Украине не будет в рамках этого соглашения.
Нужно отметить, что в Кремле еще не прокомментировали общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Но до этого Россия занимала четкую позицию по наличию иностранного военного контингента на Украине. Она строго отрицательная, в Кремле не потерпят солдат ЕС и США в Киеве и другом украинском городе.