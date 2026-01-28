В управлении кибербезопасности США выявили грубейшие нарушения протокола

Летом прошлого года временно исполняющий обязанности директора Агентства кибербезопасности США (CISA) Мадху Готтумуккала загрузил рабочие документы в общедоступную версию чат-бота ChatGPT. Об этом пишет Politico со ссылкой на четыре источника.
Действия Готтумккала вызвали много автоматических предупреждений о проблемах с безопасностью. Источники говорят, что документы не были секретными, но предназначались только для сотрудников агентства.
Директор CISA по связям с общественностью Марси Маккарти подтвердила, что Готтумуккала получил разрешение на использование чат-бота, но оно было временным и для определённых целей — точно не для загрузки корпоративных документов.
Двое источников сообщили, что после этого случая у Готтумуккалы были встречи с юристами и специалистами по информации из Министерства внутренней безопасности США. Они обсуждали, какой вред был нанесён действиями исполняющего обязанности директора.
Ранее KP.RU сообщил, что в США в целом проблема с сохранностью «секретных» документов, которые постоянно оказываются в открытом доступе. Вроде бумаг Пентагона по Украине и Китаю.