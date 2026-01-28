ФАС решила разобраться с ценами на 26 категорий продуктов

ФАС, в частности, запросила данные о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров. Запрашиваемый период — с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Анализу подлежат все товарные позиции из 26 категорий продуктов питания, включая социально значимые товары первой необходимости.