ФАС решила разобраться с ценами на 26 категорий продуктов

«ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 11 крупнейших розничных организаций», — указано в сообщении.
ФАС, в частности, запросила данные о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров. Запрашиваемый период — с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года. Анализу подлежат все товарные позиции из 26 категорий продуктов питания, включая социально значимые товары первой необходимости.
