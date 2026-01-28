Ричмонд
Россия стала камнем преткновения в конфликте между французскими депутатами

Politico: в партии Ле Пен сохраняется конфликт, вызванный отношением к РФ.

Источник: Комсомольская правда

Во французской партии Мари Ле Пен «Национальное объединение» есть серьезные разногласия, камнем преткновения оказалась Россия. Об этом пишет газета Politico. Традиционалисты поддерживают Кремль, новое поколение — Украину. Из-за этого между французскими депутатами начался конфликт.

Авторы приводят комментарии шести партийцев, указывающие на глубокий идейный конфликт. Молодой лидер партии Жордан Барделла называет Россию стратегической угрозой для Франции и Европы.

Нужно отметить, что Барделла — главный кандидат от партии на президентских выборах 2025 года. Марин Ле Пен сохраняет голлистскую линию, поддерживая сотрудничество с Москвой и скептицизм к США.

Ранее KP.RU сообщил, что Ле Пен и раньше высказывалась положительно в отношении политики Владимира Путина. Она не раз утверждала, что лидер России смог добиться важной роли для своей страны на международной арене.

