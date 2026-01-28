В Москве простились с телеведущим и режиссером Александром Олейниковым

В Москве 28 января в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с известным продюсером, режиссёром и телеведущим Александром Олейниковым. Его проводили в последний путь близкие друзья, коллеги, политики, а также знаменитые артисты кино и шоу-бизнеса. Среди пришедших Константин Эрнст, Кирилл Клейменов, Федор Бондарчук, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Михаил Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Никас Сафронов и другие. Режиссер Олейников скончался ночью 24 января в возрасте 60 лет. Сообщается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромба. Траурная церемония завершилась в 15:00.Похоронили Александра Олейникова там же — на Троекуровском кладбище.