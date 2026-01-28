Матч ХК «Ростов» — «Торпедо-Горький» перенесли из-за ротавирусной инфекции

Матч ХК «Ростов», назначенный на 29 января, перенесли из-за ротавирусной инфекции в команде соперников, а именно в ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте ВХЛ.
Утоняется, что ротавирусную инфекцию выявили среди хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала команды «Торпедо-Горький». Также временно отложили встречу ХК «Тамбов» — «Торпедо-Горький».
— Принято решение о переносе матчей на более поздние сроки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято лигой дополнительно, — говорится в сообщении ВХЛ.
В донском хоккейном клубе подчеркнули, что болельщикам не нужно беспокоиться из-за билетов.
— Приобретенные ранее билеты будут действительны на дату переноса матча, которая станет известна в ближайшее время. Информация о возврате средств будет опубликована после определения даты переноса, — сообщили в телеграм-канале ХК «Ростов».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.