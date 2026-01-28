Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч ХК «Ростов» — «Торпедо-Горький» перенесли из-за ротавирусной инфекции

29 января матч между ХК «Ростов» и «Торпедо-Горький» не состоится, игру перенесли.

Источник: Комсомольская правда

Матч ХК «Ростов», назначенный на 29 января, перенесли из-за ротавирусной инфекции в команде соперников, а именно в ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте ВХЛ.

Утоняется, что ротавирусную инфекцию выявили среди хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала команды «Торпедо-Горький». Также временно отложили встречу ХК «Тамбов» — «Торпедо-Горький».

— Принято решение о переносе матчей на более поздние сроки. Окончательное решение по данному вопросу будет принято лигой дополнительно, — говорится в сообщении ВХЛ.

В донском хоккейном клубе подчеркнули, что болельщикам не нужно беспокоиться из-за билетов.

— Приобретенные ранее билеты будут действительны на дату переноса матча, которая станет известна в ближайшее время. Информация о возврате средств будет опубликована после определения даты переноса, — сообщили в телеграм-канале ХК «Ростов».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.